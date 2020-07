Un jeune comorien est entrain de vivre un enfer en Libye

Contribution: Ce pays où la chasse au noir est lancée depuis la chute de kadafi, plongée dans la zizanie, la nation libyenne est le foyer de toutes sortes d’animosité plus particulièrement chez l’homme noir. Séquestré, torturé voir même tué, l’enfer libyen n’épargne pas les enfants de l’archipel des Comores. Ici, c’est avec le cœur lourd que nous partageons ces photos d’un jeune que nous avons connu personnellement, dans l’objectif de suisciter l’intérêt de tous ceux qui peuvent contribuer à sa libération, telles que soient vos contributions.

Il est un otage depuis 2018, du moins ce qu’on nous a appris. Ils étaient deux comoriens, l’un d’eux a pu rentrer après que sa famille ait déboursé une très grosse somme d’argent. Aujourd’hui son sors est au main de nous tous. Car nous apprenons que sa famille a réuni une très grosse somme, mais la rançon est très élevée, il en faut encore plus. D’où cette publication.

Nous avons partagé ces images déchirantes et sensibles pour réveiller certains sur le calvaire libyen,

appeler au secours à tous ceux qui peuvent apporter un soutient de toute sorte pour ces enfants et ainsi marquer notre solidarité à leurs familles et à ces victimes surtout. Nous vous donnerons plus de détails sur les aides dans les meilleurs délais.

Source: LCC