Le ministre de l’intérieur se venge. Il vient de donner l’ordre pour l’arrestation d’un jeune ancien assesseur d’un candidat indépendant aux élections municipales du 23 février dernier. Il semblerait que c’est un jeune qui a refusé les bourrages d’urnes dans sa localité, Bahani Itsandra.

La GIPN l’a amené et depuis ce matin, il n’a donné aucun signe. Ni sa famille ni les villageois ne savent pas là où il est enfermé. Deux semaines après le déroulement des élections municipales, Mohamed Daoud alias Kiki se venge et reprend les manoeuvres et les arrestations.