Un jeune de Ntsoudjini vole plus 2 400 000 fc en se faisant passer pour un menuisier

Il aurait volé une dizaine de personnes. Il s’appelle Msa Taoufik Msa, il a arnaqué plusieurs personnes la somme volée est estimée à 5000 euros pour le moment sur 10 personnes. Msa a arnaqué plus d’une dizaine de personnes en se faisant passer pour un menuisier de portes artisanales sculptées. Il empoche entre 500 et 800€ d’avance après plus de nouvelles. Le préjudice est estimé à plus de 5 000 €.

Les victimes voulaient des portes pour leur maison. Les témoignages se multiplient :