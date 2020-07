Un juge libère un vi0leur en échange de 250000fc

Pendant que la société civile et politiques s’indignent et que la population appellent au renforcement de la lutte contre le vi0l, le Juge Ali Yamani et ses confrères magistrats, quant à eux, s’activent pour faire monter les enchères de la « liberté provisoire » au profit des violeurs. Chacun ses priorités, direz-vous.

Le vi0leur d’un jeune d’à peine douze ans a été libéré en échange de 250.000 francs aux mois de juin. C’est le juge Ali Yamani, en personne, qui a proposé cette somme aux familles de l’accusé.

Plusieurs autres violeurs ont également profité du « outchoïsme » des juges comoriens pour se «faire la belle».

Un mandat d’arrêt a récemment été lancé contre un «fundi vi0leur» ayant bénéficié de la liberté provisoire quelques semaines auparavant.