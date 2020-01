Fayadhui Mbaé Charif, porte parole du candidat de la Crc dans le hamahamet, devait avoir hier soir un entretien sur le plateau de Grtv.

Mais ce fût tintin!

Ce fonctionnaire à l’ambassade des comores en Tanzanie s’est vu boycotté sur le plateau. Alors qu’il s’est presenté comme prevue, la direction de Grtv lui a notifié qu’il est personne non grata et que l’émission est annulée.

Des sources nous apprennent que tout commence sur le meeting de la Crc à Mbeni où le notable Fayadhui aurait tenu des propos pas bons à entendre à l’endroit de certains notables de Mbeni.

» Si vous voulez parler au nom de la ville de Mbeni , faites d’abord vos « Harussi » comme moi et certains notables presenta ici »

Des propos ayant fâché plus qu’un et qui peuvent vraisemblablement être à l’origine de ce boycott.

La question, Comment une radio comme Grtv-Mbeni peuve-t-elle se laisser manipuler et instrumentaliser à ce point?

Comment cette Radio dirigée par Un fervent defenseur de la liberté de la presse en l’occurence le juriste Hamidou Said Ali peut-elle intérdire un porte parole d’un candidat de s’exprimer sur leur plateau ? Drôle de zébre «