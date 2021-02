Un médecin conseille son ami de ne pas se rendre à Samba

A quoi jouent certains médecins ?Alors que les Comores comptent désormais 3393 cas de COVID-19 et 133 décès, selon les chiffres officiels, certains médecins continuent d’encourager leurs de ne pas se rendre dans les hôpitaux : « Un jeune de Hambu était malade. Il a reçu la visite de Dr. D , son ami. Ce dernier lui a dit de ne pas se rendre à l’hôpital El marouf sinon il a sera transféré à Samba. Il lui a conseillé de pratiquer « utwabibu ya shingazidja ». Heureusement le jeune est guéri. Nous pensons que le jeune avait le coronavirus sinon pourquoi il aurait été transféré à Samba. Pourquoi le médecin lui avait-il déconseillé de se rendre à l’hôpital El marouf au risque de se voir transférer à Samba? Mystère !



Mais quand on voit les docteurs Fazul et Tadjidine ( qui étaient testés positifs) refuser d’être accueillis dans un centre qu’ils ont eux-mêmes mis ou aidé à mettre en place , je crois, il y a de quoi s’interroger « , Abdoulfatah, enseignant et activiste sur le réseau social Facebook.