Un message au président de la république, son excellence le colonel Azali Assoumani

Ça va faire bientôt 3 ans depuis que l’ancien président Sambi se trouve seul dans les 4 murs de sa résidence, transformée en prison annexe.

Ce dernier temps on assiste à des sorties médiatiques appelant au jugement ou à la libération de ce dernier.

Hier c’était le gouverneur Aniss chamsoudine qui a mis en cause une justice non équitable et qui a appelé à son tour à la libération de sambi.

Les sorties médiatiques n’arrêtent pas de nous surprendre. Ce soir ,un des vos proches ,en occurrence le jeune juriste Youlam vient aussi de suivre le même refrain :libérer Sambi.

Monsieur le président, vous pouvez être ce que d’autres personnes peuvent vous qualifier mais une chose est sûre vous n’avez pas perdu la qualité e d’un être humain.

C’est pourquoi je vous appelle à essayer de vous substituer la place de sambi.

Imaginez vous dans une de vos résidences pendant 3ans sans aucune visite de vos enfants que vous aimez tant ,ni votre femme.C’est dure mais ça ce que l’ancien président,votre ancien ami subit ces dernières années.

L’expérience du confinement nous a donnés une image de la prison.Alors qu’on avait tous ce qu’il fallait à la maison(manger +internet illimité )le confinement nous a tous détruit par l’angoisse, la démoralisation. Je me demande comment peut on se sentir des années en prison tout seul?

Ce qui est triste dans cette affaire est que vous continuez à tirer sur quelqu’un qui est déjà mort.Le jour vous vous rendrez compte ça sera peut-être trop tard.

Vous êtes en train de tuer une personne déjà morte dans la mesure où Sambi a perdu ses facultés mentales, son état de santé et il ne lui reste que les mouvements respiratoires.

En conséquence, même si vous le libérez aujourd’hui, sa santé ne lui permettra pas de se battre contre vous politiquement car il n’a pas la morale de se relancer en politique après toutes les trahisons qu’il a subit.

Pour finir mon message, je vous appelle à faire ce que vous aviez fait en 2016 quand vous êtes parti dans la résidence de sambi pour lui demander son soutien.

Je vous prie de retourner dans cette résidence, la résidence que vous avez l’habitude de passer au voisinage toutes les semaines pour se rendre à l’aéroport. Allez voir comment est la santé de la personne qui vous a fait président aujourd’hui.

Une fois que vous auriez le courage d’aller rendre visite à Sambi en tant que personne, je suis sûr que vous comprendrez beaucoup des choses que vous ignorez.

Ps: Je ne suis ni partisan ni sympathisant de Sambi,je me mets juste à sa place pour ressentir ce qu’il ressent durant ces 2 à 3ans années.

Ce qui est rassurant le pouvoir n’est pas éternel !!!

ABDOUL MADJID Mohamed, Étudiant à l’université d »Aix Marseille