Un Militaire Torturé et Enterré Secrètement Cette Nuit Anjouan ?

Depuis tôt ce matin HaYba a reçu plusieurs messages d’Anjouan, sfaisant état du décès du Major Hakim di Bapale. Il aurait été torturé à mort par l’armée., soupçonné de préparer ou participer à la préparation d’un coup d’état. Aucun de nos informateurs ne précisait s’il était aux mains de la gendarmerie ou de l’armée.

Il serait enterré cette nuit vers minuit dans le secret.

Nous avons demandé des vérifications. On nous a répondu que la famille n’était pas informée, en tout cas jusqu’à 11h30.

Un de nos informateurs, le plus sérieux, est revenu nous dire, qu’un officier de ses amis, jetait le doute. Mais d’autres persistent sur l’identité du Major.

Un correspondant a pu toucher un fossoyeur : « nous avons enterré un inconnu, les militaires nous ont dit que c’est une personne non identifiée, trouvée en mer ».

Le porte-parole du gouvernement M. Houmed Msaidie que nous avons interrogé à 11h52 nous a déclaré ne pas être au courant de cet enterrement.

2 autres militaires seraient entrain d’être interrogés au camp de Sangani.

Photo : archive HaYba

