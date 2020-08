Un mort et un blessé grave dans un accident de la route à Code Mwafiko, près de Hacharifou Domoni

Un grave accident de la route s’est produit mercredi après midi à Hacharifou Domoni. Deux hommes d’une trentaine d’années ont fait une sortie de route sur la commune de Domoni, près de Hacharifou.

L’accident a eu lieu route du Code Mwafiko. Une moto de tricycle de cargaison partie de Domoni pour aller chercher de l’eau à Gégé, s’est retrouvée dans l’obligation de rentrer en collision avec un taxi ville venant de Bambao. Le conducteur de la moto tricycle et son passager ont été éjectés. L’un d’eux, éjecté du véhicule, est mort dans l’accident.

L’autre homme, gravement blessé, a été transporté en urgence absolue vers l’hôpital de Domoni en voiture. Selon des témoins, les causes précises de cet accident sont dû suite à une course poursuite entre 2 mini bus venant de Nioumakelé à destination de Mutsamudu. Chacun voulant doubler l’autre sur une route qui fait face à la mer et d’une vitesse excessive, le conducteur de la moto tricycle de cargaison a compris qu’il devrait faire place aux deux mini bus.

Ce dernier perd le contrôle de sa moto et entre en collision avec un taxi ville.

Le motard, a percuté ce taxi ville dans ces circonstances qui ont coûté la vie à son collègue. Ce collègue n’a pas survécu à ses blessures et a été déclaré décédé sur place.

Le motard, en état de choc, a été pris en charge au pôle Hôpital de Domoni.

Naouir Eddine Papamwegne