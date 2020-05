Un patient atteint du covid-19 a fugué de l’hôpital de Samba car il avait faim

Il ne fait pas bon d’être attrapé par le coronavirus aux Comores, encore plus d’être admis à l’hôpital de Samba-kouni réservé aux cas suspects et confirmés. Ce lundi, un patient a débranché les sérums et a pris la fuite. Il s’est engouffré dans un taxi en direction de Moroni. Dans la capitale, il a changé de véhicule pour effacer les traces, conscient qu’une chasse a été engagé pour le capturer. Le patient ne voulait pas fuir les soins. Il voulait juste à manger. A l’hôpital, les patients sont laissés pour compte. Aux Comores c’est la famille du patient qui nourrit le malade mais avec cette crise sanitaire l’Etat prétend prendre en charge les cas suspects et confirmés de coronavirus. Mais cela ne reste que dans les papiers. L’on se demande si parmi les dizaines de morts enregistrées ces derniers jours, certains cas ne sont pas dus à la disette.