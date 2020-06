Un pédophile lynché par la population, il aurait violé une petite fille de 6 ans

Un homme d’une trentaine d’années a été lynché par la population. Il aurait violé une petite fille de 6 ans à hantsimbo Domoni à Anjouan.

Les faits se sont déroulés ce dimanche et le pédophile a été tabassé et déshabillé. Face à l’inaction de la justice comorienne, la population se permet de se faire justice. Les affaires de viols sont souvent étouffées aux Comores, les violeurs libérés après quelques négociations coutumières et la justice est très laxiste dans ces affaires de viols.

