Un père viole sa propre fille de 9ans, sa maman lance cette cagnotte pour payer un avocat et financer ses soins

C’est une histoire terrible. Un père de famille abuse sa propre fille. La maman de la victime lance cette cagotte pour financer les soins de l’enfant et payer un avocat spécialisé. Voici son message et le lien de la cagnotte » Bonjour à tous et à toutes

je suis la maman d’une petite puce de 9 ans ,qui a subit des abus sexuels exercés par son propre père.

elle a gardé ce secret des années durant car la pauvre enfant était terrifiée par son père,quand elle s’est confiée à moi récemment nous nous sommes effondrées.

Je souhaites pouvoir lui payer le meilleur avocat qu’il soit afin d’être sûre que cet individu sera puni à sa juste valeur pour avoir voler lâchement l’innocence de ma princesse!

malheureusement , nous n’avons que très peu de moyens pour nous payer l’avocat spécialisé dans ce genre d’affaire et cet avocat ne prends pas l’aide juridictionnelle.

J’ai promis à ma fille qu’elle n’aura plus jamais à voir cet homme,très fort en manipulation et subir quoi que ce soit de sa part .

je suis partagée entre la colère et la tristesse sans oublier la culpabilité.. car je me dis que j’aurais dû voir ça plus vite.

J’ai subit une descente aux enfers du temps où j’étais sous l’emprise de ce dernier ,je n’ai pas été capable de faire ce qu’il fallait pour qu’il paye le préjudice moral et physique qu’il m’a fait endurer, mais en aucun cas je n’accepterais de laisser passer cela pour ma puce je lui en ai fait la promesse ,Il doit être emprisonné!

Je vous demande de l’aide afin de pouvoir payer les frais de justice, ainsi que les frais que je devrais engager afin que ma fille soit régulièrement consultée par un psychologue, je compte sur votre compassion et votre indignation.

L’innocence d’un enfant est quelque chose de précieux,personne ne devrait se donner le droit de la briser!!!

Chacun participe du montant qu’il souhaite.

Tous les paiements sont sécurisés.

je vous remercie infiniment d’avance .

( pour ceux qui la connaissent personnellement j’ai volontairement changé son prénom pour la protéger)

Et je ne répondrais pas aux questions issue d’une curiosité malsaine il n’y a rien de divertissant dans ce terrible drame .

me contacter en pv si vous souhaitez des preuves « .

Voici un lien partagé par la militante Amina Ali qui vous permettra d’aider cette gamine https://www.facebook.com/100001503455346/posts/3954593814600695/?app=fbl