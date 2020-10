Un réseau de pédophilie démantelé à Hambou

C’est auprès de nos confrères de Fcbk Fm qu’un avocat du barreau de Moroni a révélé l’existence d’un réseau de pédophilie dans la région de Hambou.

Il s’agit selon Me Djamal El-dine Bacar d’un jeune homme de 35 ans qui entreprend des démarches consistant à pousser les plus jeunes à se faire violer. Les faits sont accablants ! Selon cet avocat qui assure la défense d’une des victimes dans cette affaire, cet homme originaire de la région de Hambou a fondé un club d’agresseurs sexuels et de viols depuis quelques temps.

« Cet homme a mis en place une stratégie dans un village de la région de Hambou pour inciter les jeunes à se faire violer et les initier dans l’homosexualité », rapporte cat avocat dans un entretien accordé à nos confrères de Fcbk Fm, le 10 octobre. L’homme en question avait tendance à donner des petites pièces de monnaie aux jeunes mineurs, âgés entre 11 ans et 12 ans, après leur mésaventure à la sodomie.

L’affaire est dévoilée le 04 octobre lorsqu’un des mineurs qui aurait été à plusieurs reprises abusé, a refusé de se plier à la volonté du mis en cause. Ayant du mal à se mouvoir, la victime se serait confessée devant ses parents et leur a parlé d’attouchements. Des faits que les parents n’ont pas tardé à confirmer, après quoi ils ont décidé de porter l’affaire devant la justice.

Jointe au téléphone par nos soins, la mère du gamin montre que « vu les tensions qui règnent actuellement au village », elle préfère attendre le moment opportun pour s’exprimer. Selon toujours elle, quelques personnes dudit village essaient d’étouffer le dossier et empêcher les familles des autres victimes de témoigner. Cependant, l’avocat du plaignant a demandé l’arrestation du présumé coupable.

Andjouza Abouheir / LGDC