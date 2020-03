Un Versaillais au barreau de Moroni. Me Allaoui Halidi a prêté serment au Tribunal de Moroni – Dar Saada

Bien sûr qu’il était ému de prêter serment dans la ville de Maman, en présence de papa, des tontons, des taties, des soeurs, cousines et qui sait, de la copine de CE2, et des copains du BEPC. Mais, à l’appel du président de la Cour, fendant la foule pour prêter serment, on a senti l’habitué des prétoires. Me Halidi Allaoui, avocat chez Louis XIV, comme tout enfant comorien bien élevé, a saisi cette occasion de se rapprocher de chez Maman, en apportant ses compétences aux justiciables de l’archipel.

Mme Sitti Said Mohamed et M. Kambani Mze Soilihi seront ses compagnons de serment.

Me Mzimba le bâtonnier, n’a pas eu à insister sur l’évidence. Me Halidi Allaoui, exerce déja en France, détient toutes les qualifications, et remplit toutes les conditions exigées par ses confrères de Moroni. Les 2 autres postulants ont aussi montré des papiers et des qualités qui ont satisfait le bureau du barreau.

Comme lors de la dernière prestation de serment, le bâtonnier et le procureur général ont condamné, ce que le chef du parquet de la cour d’appel, a qualifié d’inepties, de la part d’avocats qui plaideraient dans les raiseaux sociaux, trahissant parfois les secrets de leur client et de l’instruction.

Le bâtonnier a surtout condamné le manque de confraternité et appelé à une rencontre parquet-barreau.

Y aura t il besoin d’une rencontre des ministres de l’éducation, de l’intérieur et de la justice pour débattre de la conduite du public ? Le président a plusieurs fois rappelé à la salle, passablement indisciplinée, qu’il pouvait l’envoyer glapir ses émotions ailleurs. Le stade Ajao et le Foyer des Femmes sont juste de l’autre côté de la route.

Il est vrai qu’aux prestations de serment, les habits du public font très madjlis-dîner-ukumbi. S’agissant d’un cadi, les takbirs montent au ciel avec les zigelegele. Pour les avocats et autres professions judiciaires, c’est zigelegele-applaudissements. Parfois on entend « e uwo Mwana wando ? » et un chœur qui répond MashaAllah.

Le président, a menacé 2 ou 3 fois, mais a permis aux fans de rester jusqu’au bout avec les champions du jour de la famille, du quartier ou du village.

La Cour a agréé la demande du bâtonnier et du Procureur Général : Mme Sitti Mohamed Saïd, M. Kambi Mze Soilihi et Me Halidi Allaoui seront dès le lendemain avocats. Avocats mnamdji pendant 3 ans de stage pour les 2 premiers, Avocat Mdrumdzima pour le Mdrumdzima wa Versailles Halidi Allaoui.

Après la poignée de main au bâtonnier, Me Allaoui Halidi se dirigea vers Maman. Dans la première rangée de la salle, il eût un moment de grâce, quand l’enfant Halidi se pencha. Qui de Mme Sittou Raghda Mohamed, première femme député, première femme ministre des Comores, et de Me Halidi Allaoui, était le plus ému, le plus fier et le plus reconnaissant envers l’autre ?

Hayba Fm