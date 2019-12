Un vol air Austral annulé et les billets vers Mayotte non remboursés

Après son vol annulé vers Mayotte, une passagère, ingénieure en

métropole, a attaqué Air Austral pour obtenir le remboursement de ses billets d’avions. Elle avait prévu de rendre visite à sa fille installée

dans l’île aux parfums au cours d’un séjour d’une semaine. Si le vol

est bien parti de Paris, il a dû faire demi tour. « Au-dessus de Rome, le

pilote a informé les passagers qu’il devait revenir à Paris en raison

d’un problème technique », explique Me Boitard, avocat de la passagère

lésée.

Le vol assuré par la compagnie Air Austral était opéré par un Boeing

787. Il a rencontré un problème d’ailettes sur un de ses réacteurs. De

retour à Paris, la galère a commencé pour cette passagère. « A Roissy

vers 1 heure du matin, rien n’a été fait pour les questions de logement

ou de nourriture « , poursuit-il.

Préjudice moral pour vacances écourtées



trop courtes. Elle avait déjà perdu 24 heures. Elle a demandé le

remboursement de ses billets d’avion », souligne Me Boitard. L’occasion pour l’avocat de parler de la réglementation européenne en matière d’annulation de vol. « Air Austral aurait dû le faire savoir, mais elle ne l’a pas fait », se plaint-il à la barre. C’est à ce moment que la

situation c’est complètement bloquée. « Il y a eu un refus de la compagnie de procéder au remboursement de ma cliente. D’où cette procédure engagée ce jour devant le tribunal ». C’est uniquement le lendemain qu’elle se voit proposer un nouvel acheminement… vers La Ré union . « Elle a refusé en raison de vacancestrop courtes. Elle avait déjà perdu 24 heures. Elle a demandé leremboursement de ses billets d’avion », souligne Me Boitard. L’occasion pour l’avocat de parler de la réglementation européenne en matière d’annulation de vol. « Air Austral aurait dû le faire savoir, mais elle ne l’a pas fait », se plaint-il à la barre. C’est à ce moment que lasituation c’est complètement bloquée. « Il y a eu un refus de la compagnie de procéder au remboursement de ma cliente. D’où cette procédure engagée ce jour devant le tribunal ».

Une assignation qui va porter ses fruits. Puisque que la compagnie va

finalement intercéder en sa faveur. « On nous a dit OK pour le

remboursement. Sauf que nous demandons également à la compagnie aérienne de prendre en charge d’autres dépenses, comme la location de voiture à Mayotte », ajoute-t-il. Un préjudice moral supplémentaire qui vient se greffer à une semaine de vacances à vite oublier.

En face, on revient sur le contexte de l’annulation du vol. « C’est le

commandant de bord qui a pris la décision de revenir, contre l’avis de

la direction et du motoriste », précise Philippe Witz, responsable du

service clients chez Air Austral. Pour expliquer le premier refus de la

compagnie à rembourser cette client, Air Austral avance le rejet de la

proposition de réacheminement sur un autre vol. « Du coup, il n’y avait

plus de remboursement possible », assure-t-il.

Des billets qui étaient promotionnels, donc non remboursables. Mais

entre le moment du refus et l’assignation, l’avis de la compagnie a

changé. La saisie du tribunal de commerce a eu son effet. « Nous allons

rembourser l’intégralité des billets d’avion. » Un remboursement en

cours, selon Air Austral. Par contre, sur les préjudices moraux la

compagnie réunionnaise a demandé à ce qu’ils ne soient pas pris en

compte par le tribunal. Réponse le 21 février prochain.

Julien Delarue ©JIR