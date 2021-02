L’UNICEF Comores a affrété ce Dimanche 21 Février, un vol charter contenant près de 3 tonnes de matériels pour les écoles, à destination de Mohéli.

Il s’agit de gels hydroalcooliques et de termo flashs, pour aider les élèves et les enseignants à mieux se protéger contre la Covid-19, mais également de fournitures scolaires et de consommables.

Ce sont 11.345 élèves qui vont reprendre le chemin de l’école dans les différents établissements publics, ce Lundi 22 Février sur l’Ile de Mohéli, et ce, après 2 mois de fermeture dû à la pandémie du Covid-19.

L’UNICEF s’engage aux côtés du Gouvernement Comorien à travers le Ministère de l’Education Nationale, pour freiner la propagation du Covid-19 dans le milieu scolaire.

UNICEF