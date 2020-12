Une 2ème vague aux Comores? 30 nouveaux cas à Mohéli, 715 cas au total

La pandémie COVID-19 signe un grand retour dans les îles des Comores. Les médecins parlent d’une situation grave et d’une évolution inquiétante. Rien que ces 24 heures, 32 nouveaux cas positifs dont 30 à Moheli et deux à la grande-Comores sont enregistrés. En moins de 72heures, 72 cas nouveaux positifs sont enregistrés. Cette montée en puissance de l’épidémie inquiète les médecins. 82 cas dont 71 à Mwali restent actifs et sont gardés dans les centres hospitaliers.

Selon le responsable du site où sont gardés les malades, cette deuxième vague est plus contagieuse et inquiétante. Sans doute, c’est la nouvelle variante de Coronavirus découverte en Afrique du sud et en Angleterre. Voici le dernier bulletin de santé sorti par le ministère de la santé et la coordination anti COVID-19 aux Comores