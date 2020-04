Une comorienne est décédée cette nuit en Tanzanie, 7ème décès depuis la fermeture des frontières

Le porte-parole du gouvernement continue les fausses promesses et le nombre de décès augmente. Alors qu’il a annoncé une fausse mise en quarantaine des comoriens coincés en Tanzanie dès aujourd’hui, nous venons d’apprendre qu’une dame d’une soixantaine d’années vient d’être décédée aujourd’hui à 19h. Elle est originaire de Hetsa dans la région de Hambou. Les funérailles pourraient se faire demain dans la journée. Selon des informations concordantes, sa mort n’aurait aucun lien avec le COVID-19. Elle souffrait de cancer de sang.

Elle est la septième personne ( comorienne ) décédée à Darsalam depuis la fermeture brusque et incontrôlée des frontières comoriennes. Les comoriennes et les comoriens souffrent et le gouvernement continue d’enchaîner les fausses promesses.

