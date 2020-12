Une dame et ses deux fils sont emprisonnés en remplacement du père de la famille recherché par la justice

C’est le summum de l’injustice. Le palais de justice anjouanais s’en est pris à la famille d’un homme appelé Abtoihi, recherché par la justice pour des raisons politiques. Selon l’activiste Soilih Kays, une maman est emprisonnée avec ces deux enfants à koki depuis le mois d’avril dernier à cause de la fuite de son mari recherché par la justice. Les deux enfants seraient âgés d’une vingtaine d’années. Ils sont des jeunes travailleurs dans l’administration publique.

La justice exige que le père de la famille se rende en échange de la libération de sa famille: sa femme et leurs deux enfants. Une histoire qui démontre l’injustice et le manque d’humanisme du pouvoir judiciaire devenu l’ombre de lui-même et qui est sous les ordres du pouvoir exécutif. Comment on peut s’en prendre à des innocents pour la simple raison qu’ils sont nés de tel père ? Où est mariée à un tel homme ?