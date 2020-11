Une dizaine de personnes de Mbude dont Youssouf Said, ancien ministre et ancien vice-président de l’Assemblée de l’Union, Hassan Abdou, ancien commissaire chargé de la diaspora, Kamardine Adam et le jeune Zainou de Ntsaweni, connu pour sa manifestation solitaire contre la politique du président Azali, sont convoqués à la gendarmerie de Ntsaweni, demain samedi 21 novembre à 8:30 du matin.

HaYba FM