Une élue réunionnaise d’origine comorienne invite Azali à laisser Sambi partir se soigner

Une élue réunionnaise d’origine comorienne invite Azali à laisser Sambi partir pour se soigner et serait prêt à l’accueillir.

Mme Faouzia Vitry, une élue réunionnaise française d’origine comorienne s’intéresse comme nombreux des comoriens à la dégradation de l’état de santé de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi emprisonné sans jugement depuis deux ans à Moroni. Dans une lettre lettre adressée au chef de l’État, il l’invite à ne pas perdre les valeurs humaines et à sauver la vie de Sambi : « je fais appel à l’homme de foi que vous êtes et à votre sens élevé de la dignité humaine pour que l’ancien puisse bénéficier de soins qui manifestement ne sont pas possible en union des Comores. . .Je suis disposée à accueillir personnellement Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi à l’île de la réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire urgente, enfin que les soins dont il a crucialement besoin lui soit prodigués.. »