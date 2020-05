Une enfant âgée de 3 ans vi0lée par un homme de 50 ans à Moroni

Les agressions sexuelles faites aux enfants continuent dans l’indifférence . La cellule d’écoute et de la protection des enfants vient de publier un cas qui s’est déroulé à Moroni et qui fait froid au dos. Un bébé de 3 ans cette fois ci. On vous livre ci-dessous le message choquant de la cellule d’écoute :

Les faits se sont déroulés à Moroni Mboueni. Une enfant âgée de 3 ans est victime de violence sexuelle. Les conclusionsde sa consultation témoignent la présence de traumatisme local récent et une présence d’érythème avec des leucorrhées réactionnelles.

Le présumé auteur est âgé de 50 à 60 ans et se trouve actuellement à la maison d’arrêt de Moroni avec ses semblables. Nous rappelons que ces derniers temps, nous remarquons une attention particulière sur les dossiers de violences sexuelle sur des enfants de la part de Beitissalaam. Nous accordons également que certain magistrats s’accordent à reconnaître malgré leurs pouvoirs très limités, qu’il faut protéger les enfants contre toutes formes de violence.

Malheureusement, d’autres continuent à mettre des pierres dans roues juste parce qu’ils ont le pouvoir. Oui parce qu’ils ont le pouvoir. Nous espérons que Beitissalaam tiendra compte de notre inquiétude et nous débarrassera de ces personnes mal intentionnés.