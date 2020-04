Une enveloppe 100 millions pour soutenir le secteur aérien

48 heures après l’annonce des mesures économiques prises par le président de la République pour aider les entreprises à faire face à la crise inhérente à l’épidémie de coronavirus, le ministre des finances accompagné du directeur général de la douane a annoncé une enveloppe destinée à supporter les salaires des agents des entreprises publiques du secteur aérien.

Le chef de l’Etat a ordonné au ministre des finances de mettre en place un dispositif exceptionnel permettant aux opérateurs économiques et aux entreprises publiques impactées par le Coronavirus de supporter les charges fiscales et sociales et de faire face aux échéances bancaires pour tous les prêts. Hier mardi dans une conférence de presse, le ministre des finances et du budget a assuré le service après-vente, du moins en ce qui le concerne.

Pour le secteur aérien, l’Etat accorde une enveloppe exceptionnelle à Com’Air Assistance l’Anacm et ADC durement impactés depuis la fermeture des frontières aériennes. « La masse salariale de ces entreprises est évalué à 92 millions de francs comoriens par mois. Nous allons leur accorder 100 millions de francs par mois pour les aider à supporter leurs charges », déclare Said Ali Chayhane avant d’ajouter qu’« il y a des entreprises qui peuvent se prendre en charge de 15 à 20%. Et nous, on est là pour les appuyer et de faire face à cette crise sanitaire mondiale ».

L’argentier de l’Etat appelle aux operateurs économiques d’appliquer les décisions prises par le président de la République. « Les droits et taxes douanières sont réduits de 30% et l’arrêté, je l’ai signé ce mardi », annonce-t-il. Au niveau des douanes, les procédures seront simplifiées et les importateurs pourront dédouaner leurs marchandises en une journée avec un allègement des procédures pour certains produits soumis à des règles et ce jusqu’au 31 juillet.

« A partir de ce mercredi, la brigade mixte va commencer son travail et sillonner les recoins pour le respect des prix », poursuit-il. En cette période de prévention, le gouvernement comorien va supporter presque 2 milliards sur l’abattement qu’il a fait. « Nous sommes dans une période exceptionnelle. C’est pourquoi le président de la République a pris une telle décision pour faciliter la vie du comorien ».

De son côté, le directeur général de la douane montre que d’ici 48 heures, soit jusqu’au jeudi, le gouvernement et le secteur privé vont se voir et discuter sur les prix à mettre en place après cet abattement. « Après la signature de l’arrêté, les importateurs doivent se conformer à l’application des mesures prises par le président de la Républiques. Donc, revoir leur prix », indique Soeuf Kamaliddini, avant de préciser que les droits et taxes douaniers n’ont pas changé mais c’est une initiative de l’État, « lequel va supporter les 30% » de réduction. Ce dernier appelle les opérateurs économiques et la population au respect de ces mesures.

Ibnou M. Abdou / LGDC