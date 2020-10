Une famille comorienne risque de se retrouver dans la rue, elle a besoin d’aide

France. Une femme comorienne et ses deux enfants dont un qui est handicapé vont se faire expulser de leur appartement, cette famille se trouve dans la ville de Troyes. La jeune femme doit payer 2000 euros de loyer correspondant à 5 mois d’arriérés. Elle et ses enfants se retrouvent dans cette situation suite à un divorce. La jeune femme est sans papiers et ne peut pas actuellement travailler. Elle a déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée. Aujourd’hui elle a besoin d’aide pour pouvoir rester dans son appartement qui est en sous-location.

L’aide sociale destinée à son enfant est gérée par son ex mari comme la jeune maman n’a pas de papiers.

Donnez ce que vous pouvez en cliquant sur le lien suivant : https://www.cotizup.com/vont-se-faire-expulser