Diaspora : Wardat Mhadjou est décédée

Innalillah wa inna illahi rajioun. La jeune Wardat Mhadjou âgée d’une trentaine d’années est décédée. Le décès est survenu cette nuit à Vigneux Sur-Seine en région parisienne. C’est une triste nouvelle, toute l’équipe de Comores infos présente ses condoléances à sa famille et ses proches. Elle est originaire de la ville de Mbéni et avait fait ses études secondaires à l’école Mouigni Baraka et avait poursuivie ses études à l’université des Comores. C’était une personne très appréciée par ses proches et d’une gentillesse exemplaire.

Certes nous sommes à Dieu, et c’est à Lui que nous retournerons (Coran II-156)

اللهم اني اسالك حسن الخاتمة