Une mission du Conseil Département de l’Ile de La Réunion reçue à Mrodjou

La Gouverneure de Ngazidja S.E. Mhoudine Sitti Farouata a reçu ce mardi 02 novembre à Mrodjou, une mission du Conseil Départemental de l’île de La Réunion, conduite par le Conseiller aux Affaires Internationales pour le Conseil Départemental Mr Paoli Marc et composée de Lorion Bruno, Directeur de la Mission pour la Coopération Régionale. L’Ambassade de France a été représentée par Mevel Yannick, Attaché de Coopération Adjoint au Chef de Service de Coopération et d’Actions Culturelles (SCAC) et Berthier Béatrice, Chargée de Mission au SCAC à l’Ambassade de France. Également présent, le Directeur de Cabinet du Ministre Comorien des Affaires Etrangères Mr Abdallah Mirghane. En présence des collaborateurs de la Gouverneure, les deux parties ont passé en revue les projets inscrits dans le cadre de la Coopération Décentralisée entre le Gouvernorat de Ngazidja et le Département de l’île de La Réunion notamment la formation des élus locaux qui sera lancée le 27 novembre prochain.

Pour la même occasion, Mme La Gouverneure et Mr Paoli ont procedé à la signature d’une subvention octroyée par le Département de la Réunion pour la lutte contre le covid 19 à Ngazidja. La mission a passé en revue avec la Gouverneure, les actions retenues dans le cadre de la coopération décentralisée, des accords qui consacrent plusieurs décennies d’échanges et de partage pour vivre un destin commun.

Gouvernorat de Ngazidja