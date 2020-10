Cour d’assises :

L’ASSASSIN DE LA FILLETTE DE 3 ANS EN 2016 CONDAMNÉ À LA PEINE DE MORT PLUS 50 MILLIONS D’amande. une pluie de condamnations à mort au tribunal de MUTSAMUDU, dont quatre coupables sont jugés par contumace.

La cour d’assises a condamné, ce dimanche, Anlimdine Said, Alzam Anli, Kayam Soumaila et Abdallah Said à la peine de mort, et à 16 millions de dommage et intérêts à verser à la famille de leur victime. C’est l’équipe qui a violé et assassiné Toiouiya Rakibou, une jeune femme de 23 ans, le 28 avril 2019 sur une plage, près de Domoni. Mais trois des quatre compères n’ont pas été présents à l’audience car ils font partie des évadés de la prison de Koki du mois d’août dernier. Seul Alzam était là. La cour à également jugé l’affaire Roukayat Mohamed, du nom de cette fillette enlevée puis retrouvée morte quelques jours plus tard à quelque distance de chez elle, à Hombo (Mutsamudu), au mois de ramadan 2016. L’accusé, Bachirou Houmadi alias Warba, n’a pas non plus été présent au procès, car lui aussi s’est évadé du pénitencier il y a quelques mois. Il a lui aussi été condamné à la peine de mort. Des mandats d’arrêt ont été lancés à l’encontre de tout ce beau monde. Warba est également condamné à verser 50 millions d’indemnisation à la famille de sa victime.

Une épisode d’une série s’est jouée à la prison de Koki

Quelle est la responsabilité pénitentiaire dans un cas d’une évasion ?

En lisant le droit des articles sont claires sur la responsabilité du service pénitentiaire. Quelques-uns citent :

[[ARTICLE D268:

Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l’obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d’enceinte est interdit.

ARTICLE D269

Les surveillants procèdent, en l’absence des détenus, à l’inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.]]

Donc l’œil inquisiteur de notre analyse ne quittera pas ce havre d’interrogations qui se suestionne sur un prochain jugement contre X sur ce même dossier s’agissant de l’évasion de 4 assassins. Qui est responsable et que ce qu’il doit payer ?

Photo : Kayam Soumaila, l’un des assassins de Toiouiya.

CM & N.A