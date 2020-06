Une session extraordinaire du conseil des ministres de la COI par vidéoconférence

Coronavirus oblige. Le conseil des ministres de la Commission de l’océan indien s’est tenu en vidéoconférence, les frontières des pays de la région étant restées fermées pour cause de coronavirus. Lire ci-dessous le compte-rendu du ministère des affaires étrangères des Comores.

Le Conseil des Ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI) s’est réuni en session extraordinaire, le 5 juin 2020 par vidéoconférence, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur SOUEF Mohamed El-Amine, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et président en exercice du Conseil des ministres.

Cette session ministérielle a été honorée par la présence de Son Excellence, Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores qui y a pris la parole pour lancer officiellement les travaux.

Ont également pris part à la rencontre, Monsieur Tehindrazanarivelo Djacoba A.S. Liva, ministre des Affaires Etrangères de la République de Madagascar, Monsieur Nandcoomar BODHA , ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et du Commerce international de la République de Maurice, Monsieur Barry Faure, secrétaire d’État représentant le Vice-président de la République des Seychelles, Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, Sécuritaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, et Monsieur Hamada Madi Boléro, Secrétaire général de la COI.

Le Conseil a fait l’état de la mise en œuvre du Plan régional d’urgence du Réseau SEGA One Health, dans le cadre de la prévention de la pandémie du Coronavirus.

Après échanges entre les Etats membres sur un plan de relance régional, le Conseil s’est, ensuite penché sur l’organisation et la tenue prochaine, à Madagascar du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la COI.

Le Conseil a par ailleurs passé en revue plusieurs points, notamment les modalités de passation à la tête du Secrétariat général de la COI, la prise de fonction du nouveau Secrétaire général de l’organisation et d’autres points à l’ordre du jour.