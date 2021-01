Une société locale a remis au ministère de la santé un don de 15000 masques

Le ministère de la santé a reçu ce matin 15 000 masque de la part d’une société locale << Dans la matinée de ce lundi 4 janvier, le Ministère de la Santé a reçu un don de 15 000 masques de protection individuelle. Une donation qui entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus dont l’initiateur est une société locale : A.M Energie.

Pour cette occasion, la société a été représentée par une délégation composée de l’ancien Directeur Général de la SNPSF Monsieur Ibrahim Abdallah et Mahamoud Idrisse. Ce dernier a précisé dans son mot d’introduction que « face à cette crise sanitaire, et par le biais de Idrisse Idi Nadhoim, la société A.M Energie et ses collaborateurs ont jugé nécessaire de venir en aide à la population comorienne en apportant un don de 15 000 masques KN95 pour appuyer la lutte contre la Covid-19 ».

Pour sa part, le Secrétaire Général du ministère de la santé Monsieur Jean Youssouf a tenu à remercier la délégation de cette société. Il n’a pas manqué de faire appel à la solidarité des comoriens en soulignant que « le besoin y est toujours par rapport à cette nouvelle situation dont fait face le pays précisément l’île de Mohéli », a souligné le SG.

Pour rappel, depuis le 21 décembre 2020, des mesures d’allégements sont mises en application dans le territoire de l’Union des Comores. Néanmoins, des mesures spéciales ont été prises spécifiquement pour l’île de Mohéli afin de maîtriser la maladie et briser la chaîne de propagation. « Une telle solidarité encourage et rassure toutes les personnes engagées dans la riposte contre la pandémie », a reconnu Monsieur Jean Youssouf >> ministère de la santé