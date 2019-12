Une très forte délégation de l’association féminine AFAM a été reçue par Azali

[Propagande] L’A.F.A.M a été reçue à Dar Nour

Une très forte délégation de l’association féminine AFAM a été reçue par le Président de la République Azali Assoumani, au Palais présidentiel de Dar Nour à Hombo, ce 20 décembre 2019. C’est Mme Thouraya Ahmed Halidi, la présidente de l’association qui s’est exprimée au nom de la cinquantaine de femmes présentes à cette rencontre.

L’Association des Femmes Actives de Mutsamudu est venue faire au Président de la République une présentation de son objet social et d’un certain nombre de doléances liées à la propreté et à la gestion, au ramassage et au recyclage des déchets dans la commune de Mutsamudu. Elle a aussi informé le Chef de l’Etat de l’existence d’un site de stockage des déchets qui nécessite le concours de l’état pour son aménagement. Et enfin l’association féminine qui se veut une actrice essentielle dans la protection de l’environnement, a demandé au Chef de l’Etat de généraliser, sur l’ensemble du territoire; l’interdiction de l’importation des sachets plastiques.

Le Président de la République a remercié les femmes de Mutsamudu pour ces initiatives citoyennes essentielles au changement des mentalités dans notre pays, notamment en ce qui concerne l’impérieuse nécessité de protéger l’environnement et d’avoir un pays propre. Le Chef de l’Etat a montré sa ferme détermination à apporter des solutions pérennes dans la problématique des déchets ménagers dans un souci de cohérence avec cet axe stratégique majeur pour le développement économique de notre pays, à savoir le tourisme.

Le Che de l’Etat a pris l’engagement d’apporter sa contribution personnelle à ce projet-citoyen et de mobiliser le gouvernement pour un soutien adapté et conséquent.

Beit-salam