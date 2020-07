Une voiture de la gendarmerie retrouvée entrain de ramasser un mouton

Dans une république bananière, tout est possible. À défaut de travailler au bénéfice de la république ou du peuple comorien, certains gendarmes utilisent leurs voitures de fonction pour récupérer des moutons, des chèvres et des fois des bœufs. Cette image a été prise dans la capitale, à la place de karthala où arrivent souvent les colis venus et ramenés de Moheli.

Un gendarme s’est présenté avec cette voiture de la gendarmerie pour embarquer ce mouton et d’autres colis mis dans des sacs