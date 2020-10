Université des Comores: à quand un financement pérenne?

L’Université de Comores connait des difficultés d’ordre divers, principalement financières, ces derniers temps.

Outre, le sureffectif des étudiants, l’exiguïté des salles de classes, l’absence de tables et des chaises, la difficulté de dispenser des cours à plus de six cent étudiant sans le moindre moyen de sonorisation, il est une pratique qui s’est installée qui voudrait que tant que le Syndicat des Enseignants de l’Université (SNEUC) ne hausse pas le ton en brandissant un préavis de grève ou tout autre moyen persuasif, le gouvernement ne daigne payer les salaires.

Va-t-on continuer comme ça jusqu’à quand?

Pourquoi un tel traitement à un moment où les demandes d’inscription ont explosé et nombre de pays parmi ceux qui accueillent les etudiants comoriens ferment les frontières à cause de la covid-19.

Quelle université le pays aspire-il à avoir? Et avec quels moyens? Peut-on espérer un financement pérenne un jour ou va-t-on inscrire cette précarité dans le temps?

Mais, surtout, quand est-ce que les enseignants et les autres personnels de l’université vont toucher leur salaire du mois de septembre ?

Abdou Elwahad