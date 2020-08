Université des Comores : pas de rentrée 2020/2021

Assemblée Générale du Syndicat des Enseignants de l’Université des Comores:

Après plus de trois heures de débat avec une participation massive des enseignants, il a été décidé ce qui suit:

– reprise des examens des licences

– la rentrée des premières et deuxièmes années aux mois d’août et septembre est conditionnée au versement du salaire du mois de juin et la reunion de conditions de protection contre le corona virus

– pas de rentrée 2020/2021 sans que les autres revendications soient satisfaite, à savoir l’élection des organes dirigeants de l’université, l’apurement des cotisations de retraite, une solution pérenne du financement de l’université et l’adoption des nouveaux textes devant régir l’institution.

Abdou Elwahab