USUKANI wa MASIWA aurait été payé pour saboter la grève des commerçants

Annoncée de se tenir lundi, mardi et mercredi prochains, la grève des commerçants est maintenue malgré plusieurs tentatives de sabotage orchestrées par le gouvernement. Les organisations des commerçants se sont vues ce matin et se sont mises d’accord de maintenir la grève.

Les organisations professionnelles ont installé une commission d’organisation de la grève des commerces dont elles ont publié un préavis pour les 27,28 et 29 janvier. Y prennent part, SYNACO, MODEC, Transitaires et l’OPACO. Y participent aussi des représentants des différents marchés de la capitale et de différentes localités.