Vaccin chinois anti Covid-19: « je remercie la Chine pour son soutien constant… »

Allocution de SEM Azali Assoumani, Président de la République, lors de la cérémonie de remise du vaccin Sinopharm offert par la République Populaire de Chine

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Je me suis fait le devoir et le grand plaisir d’être là aujourd’hui, avec la Première Dame, les Gouverneurs des Iles et les membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel, pour symboliser un moment fort et marquer avec vous, une étape supplémentaire, des relations d’amitié, de fraternité et de coopération, qui lient la République Populaire de Chine et l’Union des Comores.

Nous sommes là en effet, pour accueillir le charter qui transporte une équipe d’experts médicaux ainsi qu’un précieux don de vaccins et de matériaux médicaux fournis à notre pays par le Gouvernement chinois.

J’ai ainsi tenu à être là avec vous, pour exprimer notre gratitude, à la République Populaire de Chine et à Son Excellence Monsieur le Président Xi JINPING et saluer ce geste fraternel et généreux qui nous permettra de renforcer davantage notre combat contre la pandémie de Covid-19 et ainsi, de protéger encore plus efficacement, la population comorienne.

Alors que la République Populaire de Chine vient ainsi de nous témoigner, une fois encore, de sa solidarité agissante, je voudrais dire au Gouvernement et au peuple frère de la Chine, que l’Union des Comores, Gouvernement et peuple, gardera toujours en mémoire ces actes de fraternité.

Comme le disait le Sage Philosophe, c’est dans l’adversité et les périodes difficiles qu’on reconnait ses vrais amis.

Au delà de ce don, je remercie la Chine pour son soutien constant ainsi que son précieux et généreux concours, qui contribue depuis l’accession de notre pays à l’indépendance, au développement socioéconomique de l’Union des Comores.

Je remercie également l’Ambassadeur République Populaire de Chine à Moroni, qui œuvre en permanence en faveur de la solidité de notre amitié et du renforcement de la coopération fructueuse qui lient la Chine et les Comores et dont l’implication personnelle et l’engagement sincère ont été un facteur de diligence et d’efficacité dans l’acheminement rapide de ce don.

Je le remercie d’avoir tenu à m’annoncer personnellement, la décision du Gouvernement chinois de doubler le nombre de vaccins fournis aux Comores.

Je félicite notre Chargé d’Affaires à Pékin qui a été à l’œuvre, pour la concrétisation de ce don.

Je souhaite enfin la bienvenue aux membres de l’équipe d’experts médicaux dépêchés par le Gouvernement chinois dans notre pays à cette occasion et dont la mission permettra de galvaniser l’action de nos équipes médicaux nationaux et de nos personnels de santé.

Je termine en réitérant à notre partenaire stratégique, la Chine, de notre ferme détermination à toujours œuvrer, de concert avec le Président Xi JINPING et son Gouvernement, pour raffermir toujours plus la qualité de la coopération bilatérale entre les Comores et la Chine et amplifier la concertation et l’action commune au sein des instances internationales, pour favoriser la paix, la sécurité, le multilatéralisme et le développement dans le monde, en Afrique, en Chine et en Union des Comores.

Vive la Chine Vive,

Vive l’Union des Comores,

Vive la solidarité internationale Je vous remercie.

