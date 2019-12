Dans les colonnes de la Gazette des Comores de ce matin, mon confrère Toufeyli Maecha nous informe que c’est le président Azali lui même qui va assurer le service après vente de la conférence des partenaires au développement des Comores (Cpad). L’hôte de Beit-Salam sillonnera les îles pour sensibiliser l’opinion sur les retombés de ce forum qui s’est tenue en début du mois de décembre à Paris.

Traduction : Azali va s’impliquer personnellement dans la campagne des législatives exclusives pour vendre la Cpad qui, comme on peut s’y attendre, constituera le principal argument politique que le régime va mettre en avant pour séduire les électeurs et les inciter à aller aux urnes. Car, malgré l’absence de l’opposition dans ce qui s’apparente à une cooptation, le régime a peur que les électeurs ne se déplacent plus dans les urnes ce qui constituerait un désaveu manifeste de sa politique.

Oui, Azali et les siens sachant, peut-être, qu’ils n’ont pas assez de soutiens auprès des électeurs redoutent le fait que ce rendez vous électoral soit déserté à la fois par l’opposition et les électeurs et que leurs députés soient ainsi mal élus. Pour cela, ils font tout pour que ce cauchemar ne leur arrive au lendemain du scrutin quitte même à vendre les promesses de la Cpad comme étant de l’argent comptant. Or, on connaît que dans ce genre de rendez-vous, entre les promesses et la réalité, il y a un fossé qu’on aurait tort d’ignorer et ainsi de se mettre à vendre la peau de l’ours avant de l’avoir abbatu.

À titre d’exemple, il y a exactement trois ans, en décembre 2016, nos voisins de la République de Madagascar ont organisé une conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs au siège de l’Unesco à Paris avec plus de 10 milliards de dollars d’engagements sur 4 ans. Et selon les renseignements pris sur place, jusqu’ici il n’y a eu qu’une infime partie de cet argent qui a été réellement decaissée. Ce n’est pas avec ce genre de fonds qu’on développe un pays.

Faissoil Abdou