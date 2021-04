Vérité, justice pour le Major Hakim Ba Palé : nécessité absolue de l’examen de la dépouille

Tribune. Avoir arrêté le major HAKIM Ba Pale la journée du 7 Avril 2021 pour enquête sur une affaire liée à » la déstabilisation de l’Etat » les militaires comoriens l’ont assassiné sous la torture et enterré sa dépouille au cimetière de Mirontsy ( Anjouan ) au milieu de la nuit sans avertir sa famille , avec ses habits, sans toilette ni prière mortuaires .

Le 8 Avril 2021 , contre la volonté de la dictature dirigée par le colonel Azali Assoumani, les proches du major Hakim ont exhumé son corps qui se trouvait , selon des témoins notamment des journalistes présents à l’exhumation, » enveloppé dans des sacs de poubelles, en sous vêtements et marqué par des tortures » . C’est l’horreur absolue .

Cette barbarie , cet acte inhumain commis sous l’autorité du colonel azali Assoumani heurte l’humanité. Le régime illégitime du colonel Azali Assoumani peut continuer à mépriser la conscience des comoriens en justiifiant cette horreur , survenue selon lui » suite à un malaise » .

Il y a une nécessité absolue d’examiner la dépouille du major de l’armée comorienne Hakim Ba Pale par un spécialiste pour déterminer les causes et les circonstances des lésions relevées par ses proches , qui après l’exhumation , l’ont enterré dignement après l’avoir lavé et revêtu un linceul blanc .

Said Larifou