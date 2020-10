Vers la création de deux directions générales pour les affaires économiques et pour le commerce

En présence de la gouverneure de Ngazidja, Mhoudine Sitti Farouata, le ministre de l’économie et des investissements, Houmed M’saidié a réuni tout le personnel de la direction générale de l’économie et du commerce dans le cadre d’une réunion élargie organisée ce matin à l’hôtel Retaj. Cette rencontre était l’occasion pour le ministre de revenir sur certains aspects qui impactent l’efficacité de cette direction. En effet, le ministre Houmed M’saidé a fait état d’une direction « moins visible par un déploiement efficient de ses effectifs pour accomplir ses missions », d’une « concentration sur les dossiers tournés vers l’extérieur » à l’image du Comesa et de l’Omc au point que la direction dégage l’image d’une structure « versée vers les missions à l’extérieur que vers les missions à préoccupations domestiques » entre autres préoccupations.

Partant de ce constat, le ministre de l’économie a tenu cette réunion pour « recadrer, recentrer la direction dans ses missions essentielles et la mettre en phase avec les orientations et l’agenda du gouvernement » mais aussi de « responsabiliser chacune et chacun d’entre vous, dans vos compétences et qualifications respectives, dans des missions précises avec l’obligation de rendre des comptes et de produire des résultats ». Dans le cadre de cette réunion, le ministre Houmed M’saidié a révélé son intention de mettre en place une direction générale des affaires économiques dans le cadre d’une réorganisation de l’actuelle direction de l’économie. Cette nouvelle structure sera entre autres, chargée d’analyser l’évolution de l’environnement des entreprises et proposer des solutions correctives, étudier les doléances des opérateurs économiques tout en proposant des solutions pérennes, alerter le ministère en cas de faits susceptibles d’entraver ou de perturber l’activité économique ou de ralentir l’investissement privé, d’étudier les différents accords que le pays pourrait être amené à signer avec ses partenaires bilatéraux, multilatéraux et les autres acteurs étatiques…

Le ministre de l’économie a également annoncé la création d’une direction générale du commerce qui sera chargée d’élaborer les éléments de politique sectorielle en matière de commerce, de consommation, de concurrence mais aussi d’assurer la coordination, le contrôle et la mise en œuvre de ladite politique.

Il s’agira également d’organiser et de définir les règlements de concurrence, des prix et des enquêtes économiques, mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de concurrence et de prix et de procéder aux enquêtes économiques en matière de prix, de concurrence, de distribution, de transparence des transactions entre autres. Pour atteindre ces objectifs, Houmed M’saidié a souligné l’important rôle que doivent jouer les agents de la direction générale de l’économie et du commerce pour que le pays atteigne l’émergence à l’horizon 2030. Malgré l’impact négatif du cyclone Kenneth et de la Covid-19, le ministre explique que les résultats doivent dépasser ceux de la Douane et des Impôts dans la mesure où, ces deux structures dépendent du travail des agents de la direction de l’économie et du commerce pour faciliter la production et la commercialisation de produits devant participer au développement économique du pays. Il rappellera pour finir que l’émergence en 2030 est fortement liée à une croissance de l’ordre de 8%.

