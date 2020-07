Vers la taxation de la réalisation du test du Coronavirus aux Comores

Lors du traditionnel compte-rendu du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement et coordinateur des actions politiques et de la communication de la COVID-19 aux Comores a révélé que désormais les comoriens bloqués à l’extérieur qui souhaitent revenir aux Comores seront taxés des tests qu’ils vont effectuer une fois arrivés à l’aéroport de Hahaya et seront également appelés à payer les hôtels de mise en quarantaine en attendant les résultats du PCR.

« Ceux qui vont venir doivent savoir que désormais ils auront à contribuer financierment à la réalisation de leurs propres tests PCR et qu paiement du lieu ( hôtels) où seront logés jusqu’à ce que ces résultats soient connus », Houmedi Msaidé.

Un mesage adressé directement aux comoriens et comoriennes coincés par le gouvernement en Tanzanie et à Madagascar depuis la fermeture des frontières. 207 en Tanzanie et 790 à Madagascar.