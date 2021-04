Vidéo : barbarie à Ikoni, un homme avec une machette a failli tuer

» Quand Nassur Soulé a envoyé des jeunes délinquants pour agresser les autres, à propos du conflit de Hamboda.



Lors de la réunion organisée par des grands notables d’Ikoni ( on y voit des chefs du village comme Algérie et Adamo et autre) , certains jeunes poussés par Nassur Soulé ont voulu perturber la réunion. Heureusement, ils n’ont pas pu.



Et sous la complicité de Nassur Soulé, un jeune a voulu même poignardé une autre personne. Quelle barbarie.

Espérons que la justice fera son travail pour sanctionner ces comportements ».