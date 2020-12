Vidéosurveillance à Moroni: inconvénients et atouts

Sur le plan légal, aucun texte ne consacre, à l’heure actuelle, la possibilité d’installer des vidéosurveillances sur l’espace public. Cette absence textuelle présente l’inconvénient de mettre en place une politique d’ordre public de surveillance technologique sans base légale précise. Attendons voir si avec les projets en cours, notamment relatifs au code pénal, nos parlementaires vont légiférer le pouvoir d’installer des vidéosurveillances. En réalité, il serait nécessaire et essentiel que nos élus parlementaires puissent étudier cette question et le cas-échéant la consacrer.

Si aujourd’hui, certains citoyens contestent l’ installation des vidéosurveillances, c’est dû en raison du fait qu’aucune loi ne donne le gouvernement le pouvoir d’introduire ces caméras sur les lieux publics.

Rappelons que la question de la liberté des citoyens peut se poser. Ce disant, l’installation de ces caméras peut être vue comme étant une atteinte aux libertés des personnes de circuler sans être filmées. D’où la nécessité de légiférer s’il on veut justifier cette atteinte. En effet, la loi peut apporter des restrictions à nos libertés.

Par ailleurs, la loi doit strictement encadrer l’installation de ces vidéosurveillances afin d’éviter que celles-ci ne puissent aller jusqu’à filmer à l’intérieur de nos maisons. Il faut noter qu’il arrive que nos propriétés privées soient riveraines des lieux publics. Dans ce cas, le droit au respect à notre vie privée doit être protégé. Ces caméras ne doivent pas aller jusqu’à filmer ce qui se passe dans nos maisons et dans nos lieux privés.

Mais il n’y a pas que des inconvénients. L’installation de ces vidéosurveillances présente aussi des atouts.

La société évolue et les malfaiteurs développent aussi des moyens impressionnants en vue de leurs actions. Il est donc nécessaire pour l’Etat d’adopter des moyens proportionnels et efficaces pour la lutte contre la violence et contre les malfaiteurs.

Et ces vidéosurveillances serviront, par voie de conséquence, à protéger l’ordre public, d’abord par la prévention et ensuite, par la poursuite des personnes ayant commis des infractions.

Contribution de Yhoulam Athoumani