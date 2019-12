À Mayotte, la violence cause de plus en plus de dégâts. Les affrontements des jeunes délinquants de Koungou et Majicavo a fait des blessés graves.

C’est une scène de guerre qu’on est entrain d’assister. Des délinquants sèment la terreur dans les villages à Mayotte. Un homme a eu la jambe fracturée après un coup de machette.