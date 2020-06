Visite du Président Azali à la direction Générale de la Sécurité civile

Le Président de la République Azali Assoumani a effectué ce samedi 6 juin une visite à la Direction Générale de la Sécurité Civile et au Centre du Numéro Vert sur le Coronavirus. Une occasion saisie par le nouveau Directeur, le Commandant Tackfine Ahmed, de faire une présentation de ses services, du personnel, et des équipements.

La Direction de la Sécurité Civile créée en mars 2012 est chargée entre autres missions, de l’élaboration de la politique nationale en matière de gestion des risques de catastrophes et d’assurer sa mise en œuvre, de veiller à la promotion de la prévention et de la réponse aux sinistres etc…

Le Directeur Tackfine a brillamment présenté au Chef de l’Etat les plans de convergence et d’urgence élaborés tout en soulignant « de la nécessité de les réactualiser ». Il a expliqué dans son exposé « les sous-directions » constituées, les missions nombreuses effectuées, les perspectives, les nouvelles missions et les projets de construction et de réhabilitation.

L’organisation du système de veille et d’alerte, composée de l’observatoire volcanologique du Karthala, de la direction technique de la météorologie, du comité de surveillance et de suivi des épidémies démontre aussi la collaboration inter-services efficiente dans la gestion des catastrophes.

Le chef de l’Etat a remercié le personnel de la sécurité civile pour leur engagement sans faille dans la lutte contre la Covid-19 dès que l’alerte fut lancée par l’Organisation Mondiale de la Santé. La Direction a supplée les défaillances constatées au début de la pandémie, en transportant les malades, en effectuant les toilettes mortuaires et en désinfectant, les aéroports, les gares, les voitures de transports en commun etc…

Le Président dit avoir « bon espoir que le statut du personnel sera adopté par le parlement ». Il a pris l’engagement de tout faire pour améliorer en urgence les conditions de travail de la Direction. Dores et déjà, le projet de prise en charge totale des cantines des troupes de la Direction de la Sécurité Civile a été adopté en Conseil de Ministres.

Le Président a visité dans la foulée, l’équipe mise en place pour assurer la permanence du 1717, le numéro vert installé dans les locaux de la Direction de la Sécurité Civile sur le Coronavirus. Cette équipe qui travaille 24 heures sur 24 a, à son actif, au total près 11 476 appels du 01 mai au 27 mai 2020, selon le dernier rapport établi, dont 7 392 (64,4%) par le centre d’écoute de Ngazidja, 3 504 appels (31%) reçus dans le centre d’appels de Ndzuwani et 580 appels (5%) reçus par le centre d’appel de Mwali.

A la sortie, le Président s’est exprimé devant la presse, en « remerciant le personnel de la direction de la sécurité civile et du centre du numéro vert pour les sacrifices consenties dans la lutte contre la pandémie ».

Beit-salam