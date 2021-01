Le gouverneur de l’île d’Anjouan s’est adressé aux comoriens à l’occasion de la nouvelle année civile. Il a souhaité une bonne nouvelle année à tous les comoriens et comoriennes avant de recommander à son équipe et les grands cadres d’Anjouan à redoubler les efforts malgré les maigres moyens de fonctionnement mises à leur disposition.

« Je sais que vous n’avez les moyens nécessaires pour mener à bien votre travail. Je vous demande de faire avec le peu de moyens que vous en avez. En réalité, notre pays a vécu des années de conflit de compétence entre les gouvernorats et le gouvernement central. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. On a un conflit d’ingérence. Espérons que 2021 résoudra ce conflit et que chacun saura ce qu’il doit faire suite à l’attribution des compétences par rapport au référendum qui a eu lieu le moi de juillet 2018 », Anissi Chamsoudine