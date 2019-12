Voici le lieu où travaille le gouverneur d’Anjouan

Rien ne va dans les îles. L’état du lieu où est sensé travailler le gouverneur de l’île de Moheli en témoigne. Les portes sont détruites. Le bâtiment est sale.

Cela démontre encore une fois que ces soi-disant gouverneurs ne travaillent plus. D’ailleurs Fazul ne fait que des va et viens entre Moheli et Retaj.

