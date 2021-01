Voici les 7 mesures annoncées par Azali pour gagner la bataille contre le Coronavirus

1) Obligation du port du masque et respect strict de la distanciation physique dans tous lieux publics, y compris dans les véhicules, les taxis, les magasins et les établissements publics et privés.

2) Couvre-feu sur l’ensemble du territoire de 20 heures à 05 heures du matin.

3) Fermeture totale de toutes les mosquées et autres lieux de culte et interdiction de tout regroupement religieux ou culturels.

4) Interdiction des cérémonies de mariage et des cérémonies religieuses.

5) Fermeture des marchés à partir de 16 heures, les jours ouvrables et le dimanche, jour de nettoyage et de désinfection.

6) Fermeture des plages.

7) Les écoles, les collèges, les lycées et l’Université restent pour le moment ouverts mais étroitement surveillés et suivis au quotidien par nos scientifiques qui, en collaboration avec les responsables des établissements aviseront des mesures à prendre en cas de nécessité.