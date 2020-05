Voici les recommandations clés pour la Ide de la part du Croissant Rouge comorien

• Renforcer les mesures barrières :

– Pas de distribution de poignées de mains

– Lavage des mains avec du savon et l’eau de javel ou solution hydro chloré

– Eviter les regroupements

– Eviter les festivités et les déplacements inutiles

– Prier plutôt en famille et non à la mosquée

– Garder les enfants à la maison

– Porter toujours un cache-nez

– Ne pas porter des gants sauf en cas de nécessité

• Inutile de mépriser une personne, une localité ou une zone affectée

• Eviter l’automédication en cas d’apparition de signes suspects

• Appeler plutôt le 1717 en cas de doute ou de besoin de renseignements

• En cas de décès, éviter toute manipulation de corps et se référer aux personnes formées pour cela (Croissant-Rouge Comorien, COSEP, personnels soignants …).