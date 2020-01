Volcan club gagne la première demi-finale de la coupe des Comores

Malgré l’ouverture du score en premier mi-temps par les visiteurs du stade Bomer, Elan club, les verts de Moroni ont pu d’abord revenir au score par un but de Mradabi à la deuxième partie du match. Djaoula, un des attaquants vedettes de volcan club marquera le deuxième et dernier but de la victoire à la 118 ème de la prolongation.

Les attaquants de Elan club n’ont pas pu trouver les cages pour marquer un deuxième but malgré plusieurs occasions non transformées. Les verts gagnent à domicile par un score de 2 à 1.