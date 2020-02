Zaydou Youssouf : Fin de saison pour le Franco-Comorien

Zaydou Youssouf va devoir se faire opérer du ligament du genou et manquera toute la fin de saison de l’ASSE.

C’est une nouvelle dont l’AS Saint-Etienne se serait bien passé, surtout au vu des nombreuses blessures qui touchent l’effectif. Déjà dans le dur avec 7 défaites sur les 8 derniers matches de Ligue 1, les Verts déplorent en plus la longue absence à venir pour Zaydou Youssouf (20 ans).

Si le club n’a pas encore communiqué à ce propos, RMC Sport croit savoir que Zaydou Youssouf voit d’ores et déjà sa saison terminée à cause d’une « lésion partielle du ligament latéral interne à un genou ». Une blessure qu’il avait contractée le 21 décembre dernier contre le Racing Club Strasbourg lors de la 19ème journée de Ligue 1. A l’époque, son pépin physique était même jugé mineur. Depuis, le Franco-Comorien trainait de mauvaises sensations. Sensations qui l’avaient empêché de revenir à son meilleur niveau puisqu’il n’avait disputé que 16 petites minutes à Metz (défaite 3-1) en 2020.

Le milieu de terrain de 20 ans va donc passer sur le billard et manquer les six prochains mois, ce qui l’emmènera directement à la saison 2020/2021. Déjà privés de Kevin-Monnet-Paquet, Romain Hamouma et Wahbi Khazri, Claude Puel se voit priver d’une solution en moins au milieu de terrain.

Source : africatopsports.com