1 an de manifestation : « On n’est pas crédible »

EST CE QU’ IL EST PAS TEMPS DE CHANGER DE STRATÉGIE POUR CETTE LUTTE ?

Après 1 an et quelques mois de lutte ,il me semble que nous devons changer de stratégie.

On a beaucoup parlé et trop de manifestations partout dans le monde .

Aujourd’hui, tout le monde se tourne vers des conférences de presse,un autre moyen encore de parler .

Parler et parler ne va rien faire en réalité.

La solution de Mbaba loukmane tout le monde le sait : Faire descendre la population dans la Rue pour demander le départ d’ Assoumani Azali.

En écoutant la vidéo du Commandant Fecoil ( paix à son âme), il a clairement dit » c’ est la population qui doit descendre dans la rue , mais ,c’ est pas un militaire de renverser le pouvoir « .

J’ ai bien Compris que le cas du Mali devrait arriver chez nous depuis longtemps mais,en réalité, il nous manque quelque chose.

On est pas crédible.

Et à force de trop parler ,Assoumani Azali prend tout son temps à bien nous maîtriser et prendre le contrôle et s’éterniser au pouvoir jusqu’à l’ infinie 😪

Vous les hommes politiques qui opposent Azali aujourd’hui, Vous les 11 candidats aux élections du Mars 2019 ,Vous les partis et mouvements politiques qui sont contre le pouvoir Dictatorial imposé par le putschiste, si vous êtes honnêtes,réunissez-Vous et élaborer un plan d’ action qui va réveiller les Comoriens de l’ intérieur et vous allez voir que la population sera derrière vous.

Mbaba loukmane partira aussi tôt que prévu.

Salam.

Bolt le mzé